Англія

Челсі залишився без основного нападника.

Сенегальський нападник лондонського Челсі Ніколас Джексон отримав пошкодження в дербі проти лондонського Вест Гема (2:1) на початку лютого, через що пропустив кубкову гру проти Брайтона (1:2) за кілька днів потому.

А вже в контексті підготовки "синіх" до чергового матчу на Амексі, але вже в рамках чемпіонату, зі слів стало відомо головного тренера Енцо Марески стали відомі терміни відновлення футболіста.

"Він буде недоступний до кінця міжнародної перерви", — коротко відповів італійський фахівець на питання про стан здоров’я власного підопічного.

Таким чином Челсі залишився без Джексона на матчі проти Брайтона, Астон Вілли, Саутгемптона, Лестера та Арсеналу в чемпіонаті, а також ігри 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Сенегалець у цьому сезоні забив дев’ять голів та віддав п’ять гольових передач за 24 матчі.