Англія

Англієць може повернутись до роботи.

Колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард може найближчим часом очолити Блекберн Роверз, заявив експартнер Джеррарда по команді Денні Мерфі.

Нещодавно Блекберн залишив головний тренер Джон Юстас, який перейшов до Дербі Каунті. За словами Мерфі, Джеррард із задоволенням би прийняв пропозицію Блекберна, якби вона надійшла:

"Думаю, він би схопився за таку можливість. Це чудовий варіант з огляду на розташування клубу та наявність перспективної молоді. Вони рухаються в правильному напрямку", — сказав Мерфі.

Нагадаємо, нещодавно Джеррарда звільнили з Аль-Іттіфака.