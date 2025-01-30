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Легендарний англієць залишився без роботи.

Останні тижні в ЗМІ ходили чутки, що керівництво Аль-Іттіфака незадоволено грою та результатами команди під керівництвом Стівена Джеррарда.

Була інформація, що матч проти Аль-Ахлі, котрий заплановано на 1 лютого, — останній шанс для англійця.

Але Джеррарда звільнили ще раніше. Про це повідомляю прес-служба клубу. Клуб та тренер домовилися про розірвання контракту за взаємною згодою сторін.

Потенційна заміна Джеррарда — 45-річний саудит Саад Аш-Шехрі, який до цього працював із олімпійською збірною Саудівської Аравії.

Джеррард тренував Аль-Іттіфак з літа 2023 року. Раніше Стівен працював із шотландським Рейнджерс та бірмінгемською Астон Віллою.