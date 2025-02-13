Інше

Анхель пояснив, чому Мессі краще за Роналду.

Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія прокоментував заяву Кріштіану Роналду про те, що він найкращий в історії футболу.

"Він завжди робив такі заяви, завжди намагався бути найкращим. Але він просто народився в невдалий час, бо є інший, кого торкнулися чарівною паличкою.

Реальність відбивають цифри. Один виграв вісім "Золотих м'ячів", другий — п'ять. Є дуже велика різниця. Бути чемпіоном світу, дворазовим переможцем Кубка Америки – це ще одна велика різниця. Відмінностей багато.

А потім бачиш Мессі під час матчів. Щохвилини кожного матчу він грає так, ніби він на задньому дворі. І він робить це вже 18, 20 років.

Усі кажуть: "Та вже зрозуміло, що він робитиме на полі". Ну йдіть, опікайте його. Він все одно все зробить. Йому буде сорок, і він все ще гратиме в тікі-таку. Ось так.

Кріштіану так само, він завжди робив такі заяви. Для мене Лео – найкращий у світі та найкращий в історії, без сумнівів", — заявив Ді Марія.

Нагадаємо, Роналду продовжив контракт з Ан-Насром.