Англія

Арсенал надовго втратив німецького виконавця.

Центральний нападник Арсеналу Кай Гаверц вибув до кінця сезону-2024/25 через розрив підколінного сухожилля, про це повідомляє офіційний сайт клубу.

25-річний німець зазнав пошкодження під час тренувального збору "канонірів" в ОАЕ. Футболісту знадобиться хірургічне втручання. Він точно вже не зіграє в поточному сезоні.

Відсутність Гаверца додає головного болю головному тренеру Арсеналу Мікелю Артеті з погляду вибору виконавців атакувальної ланки. Очікується, що правий вінгер Букайо Сака повернеться не раніше березня, тоді як у січні лондонці підтвердили розрив "хрестів" у центрального нападника Габріела Жезуса, а нещодавно повідомили про пошкодження задньої поверхні стегна в лівого вінгера Габріела Мартінеллі.

У ході поточної кампанії Кай взяв участь у 34-х матчах усіх турнірів, відзначившись 15-ма голами та п'ятьма асистами.

Арсенал іде другим у турнірній таблиці АПЛ, на шість очок відстаючи від лідируючого Ліверпуля, який сьогодні, 12 лютого, проведе перенесений виїзний матч проти Евертона.