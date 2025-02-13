Англія

Англієць може повернутися в рідну лігу.

Нападник Баварії Гаррі Кейн вже скоро може отримати пропозиції з Англії. Розмови про можливе повернення лідера атаки мюнхенців на батьківщину точаться віднедавна, коли стало відомо про наявність у його контракті пункту відступних.

Як інформує Transfer News Live з посиланням на Fichajes, можливість підписання зоряного форварда розглядають Манчестер Юнайтед, Арсенал і Челсі, а також його колишній клуб — Тоттенгем.

Договір Гаррі Кейна з Баварією розрахований до середини 2027 року.

У поточному сезоні 31-річний футболіст відзначився 29 забитими м'ячами і десятьма результативними передачами в 29 матчах за команду Венсана Компані. Вартість колишнього капітана "шпор", за версією Transfermarkt, становить 90 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Кейн встановив рекорд Баварії в Лізі чемпіонів.