Англія

Лондонці в пошуках чергового голкіпера.

Челсі уважно стежить за ситуацією навколо воротаря Ліверпуля Куївіна Келлегера і вивчає варіант із його придбанням наступного літа. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, найімовірніше, що 26-річний ірландець покине Ліверпуль після закінчення нинішнього сезону, коли до команди приєднається придбаний у Валенсії Гіоргі Мамардашвілі.

Зазначається, що в Челсі сумніваються в чинному основному голкіпері команди Роберті Санчесі.

Чинний контракт гравця з "червоними" розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Цього сезону Куївін Келлегер провів за Ліверпуль 17 матчів, пропустив 15 голів та відіграв 8 матчів "на нуль".