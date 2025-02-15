Жахливий матч від "синіх".
Енцо Мареска, getty images
15 лютого 2025, 09:22
В рамках 25-го туру АПЛ лондонський Челсі був розбитий Брайтоном із рахунком 0:3.
В цьому матчі Челсі жодного разу не влучив у площину воріт свого суперника.
Загалом лондонці вісім разів били по воротах Брайтона, але жодного разу не влучили. При цьому лондонці володіли м'ячем 70% ігрового часу. У Брайтона в свою чергу загалом 13 ударів, з яких 5 припали у площину воріт.
Челсі не зміг завдати жодного точного удару в матчі Прем'єр-ліги вперше з вересня 2021 року — тоді він зустрічався з Манчестер Сіті (0:1).