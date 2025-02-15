Англія

Усе більше стає схоже на епідемію пошкоджень у клубі.

Лондонський Челсі напередодні в гостьовому матчі 25 туру англійської Прем’єр-ліги поступився Брайтону на полі суперників.

Брайтон — Челсі 3:0 Відео голу та огляд матчу АПЛ

Уже на 21 хвилині цієї зустрічі колектив Енцо Мареска був вимушений зіткнутись із неприємною новиною — поле через травму залишив нападник Ноні Мадуеке, тоді як замість нього гру продовжив Джейдон Санчо.

Усе вказувало на те, що не варто очікувати позитивних сигналів від медичного персоналу стосовно стану здоров’я форварда "синіх", і зрештою головний тренер Енцо Мареска підтвердив ці побоювання.

"У Ноні, на жаль, проблеми з підколінним сухожиллям, тому він вибуде на деякий час", — заявив італійський фахівець.

Залишається лише додати, що через травми у складі Челсі були відсутні Веслі Фофана, Бенуа Бадьяшиль, Ромео Лавія, Марк Гую та Ніколас Джексон.