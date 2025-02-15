Англія

Цікава заява іспанського фахівця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола пояснив спад своєї команди у поточному сезоні. Його слова наводить The Guardian.

"Ліверпуль завжди був сильнішим за нас. Арсенал завжди був сильнішим за нас. Але раніше ми впевнено володіли м'ячем, а тепер страждаємо, коли він у нас. Приймаю, що нам буде непросто, коли м'яч у суперника. Але тепер наша команда страждає, коли ми володіємо м'ячем.

Такого ніколи не було раніше, нам було завжди комфортно з м'ячем. Я не можу змінитися і не можу протягом трьох днів приходити в зал і змушувати гравців ставати сильнішими, швидшими, спритнішими. Цього не станеться

У нас є всі рекорди — 100 очок за сезон. Я багато разів говорив гравцям, що якщо проаналізувати останні дев'ять років, то в нас вийшли справді дуже погані тільки три місяці. Хто зараз набере 100 очок? Я чекаю. Або чотири чемпіонства поспіль? Я чекаю. Ви бачили Ліверпуль у цьому сезоні? Вони вже не можуть набрати 100 очок. 99, але не 100", — заявив Гвардіола.