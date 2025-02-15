Англія

Молодий іспанець проводить сильний сезон.

Мюнхенська Баварія та лондонський Челсі виявляють інтерес до півзахисника мадридського Атлетіко Пабло Барріоса. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, обидва клуби готові заплатити 70 млн. євро за трансфер 21-річного іспанця. Підкреслюється, що в контракті Барріоса передбачений пункт про відступні в розмірі 100 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "матрацниками" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Пабло Барріос відіграв за Атлетіко 24 матчі та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий заплатити величезні гроші за Хуліана Альвареса.