Молодий іспанець проводить сильний сезон.
Пабло Барріос, getty images
15 лютого 2025, 14:41
Мюнхенська Баварія та лондонський Челсі виявляють інтерес до півзахисника мадридського Атлетіко Пабло Барріоса. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, обидва клуби готові заплатити 70 млн. євро за трансфер 21-річного іспанця. Підкреслюється, що в контракті Барріоса передбачений пункт про відступні в розмірі 100 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з "матрацниками" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Пабло Барріос відіграв за Атлетіко 24 матчі та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий заплатити величезні гроші за Хуліана Альвареса.