Іспанія

Бразильця в "Барсі" не буде.

Нападник Сантоса Неймар планував приєднатися до Інтер Маямі після відходу з Аль-Хіляля минулого січня, однак на заваді стали бюрократичні нюанси, через які футболіст підписав контракт із бразильським клубом. Про це повідомляє журналіст Хосе Альварес Хая.

За інформацією джерела, Інтер Маямі, як і раніше, зацікавлений у підписанні Неймара, особливо з огляду на те, що 2026 року в США пройдуть матчі чемпіонату світу.

Також стало відомо про бажання 33-річного нападника повернутися до Барселони, проте каталонський клуб має інші пріоритети на поточний момент і не розглядає варіант із трансфером Неймара.

Чинна трудова угода гравця з Сантосом розрахована до літа 2025 року.