Англія

Команда українського захисника продовжує залишатися у зоні вильоту Чемпіоншипу.

Плімут у матчі 33 туру Чемпіоншипу поступився Блекберну з рахунком 0:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 55 хвилині, коли результативним ударом відзначився Адам Форшоу. Через 23 хвилини Тайріс Долан подвоїв перевагу господарів поля.

Український захисник Максим Таловєров провів повний поєдинок за Плімут та відзначився жовтою карткою.

Після 32 ігор Плімут набрав 28 очок і посідає 23 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу – до рятівного 21 місця – два бали. У Блекберна 51 очко та п'яте місце.