Англія

Українець стартував у новому клубі із здобуття трьох очок.

Плімут Аргайл у рамках 30-го туру англійського Чемпіоншипу-2024/25 приймав Вест Бромвіч Альбіон на стадіоні Хоум Парк.

Центральний захисник Максим Таловєров у дебютному поєдинку за Плімут перебував на полі від стартового до фінального свистка. Зимовий новачок господарів поля допоміг їм перервати 15-матчеву серію без перемог у турнірі.

Плімут Аргайл — Вест Бромвіч Альбіон 2:1

Голи: Р. Харді, 77 (пен.), 88 — Моламбі, 74

Тим не менш, задля виходу із зони вильоту підопічним Мірона Муслича одного цього успіху замало. Плімут із 25-ма очками йде на останній, 24-й сходинці турнірної таблиці, тоді як Вест Бром із 44-ма перебуває на шостій.