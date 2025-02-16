Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Вулвергемптон.

Ліверпуль та Вулвергемптон зіграють у двадцять другому турі української Прем'єр-ліги на Енфілді.

Арне Слот, після нічиєї в дербі проти Евертона (2:2), залучив до стартового складу Александер-Арнольда на правий фланг оборони, тоді як Жоту на вістрі атаки.

Вітор Перейра, на тлі перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (2:0), використав із перших хвилин Гомеса в центрі поля.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Собослаї, Діас — Жота.

Запасні: Келлегер, Ендо, Нуньєс, К’єза, Елліотт, Цимікас, Макконнелл, Кванса, Бредлі.



Вулвергемптон: Са — Доерті, Агбаду, Тоті — Семеду, Гомес, Андре, Сарабія, Аїт-Нурі — Кунья, Гедеш.

Запасні: Бентлі, Буено, Мунетсі, Траоре, Дойл, Форбш, Бельгард, Джига, Ліма.



Гра Ліверпуль — Вулвергемптон почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.