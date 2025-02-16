Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед зіграють у двадцять п'ятому турі англійської Прем'єр-ліги.

Анге Постекоглу, після поразки в Кубку Англії від бірмінгемської Астон Вілли (1:2), залучив до стартового складу Вікаріо в рамці воріт, тоді як Девіс гратиме в центрі оборон, а Меддісон розташується під нападником.

Рубен Аморім, на тлі кубкової перемоги над Лестером (2:1), використав із перших хвилин де Лігта в трійці центральних захисників, тоді як Каземіро гратиме в центрі поля, а Зіркзе та Гарначо розташуються під нападником.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Дансо, Девіс, Спенс — Бергвалль, Бентанкур — Кулусевські, Меддісон, Сон Хин Мін — Тель.

Запасні: Кінські, Удогі, Грей, Біссума, Сарр, Мур, Одобер, Джонсон, Скарлетт.



Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Магвайр — Далот, Каземіро, Фернандеш, Доргу — Зіркзе, Гарначо — Гойлунн.