Англія

Усе сталось суто випадково.

Івуарійський вінгер англійського Манчестер Юнайтед був одним із небагатьох яскравих моментів у загалом важкому черговому сезоні для "Червоних дияволів", однак кілька днів тому стало відомо, що ця кампанія для футболіста добігла завершення.

Усе через травму гомілкостопа на тренуванні перед виїздом до лондонського Тоттенгема, після якої 22-річний виконавець потребуватиме тривалого відновлення.

А як саме було отримано це важке пошкодження — про це розповів головний тренер Юнайтед Рубен Аморім уже після завершення програної гри на полі "шпор" (0:1).

"Амад вибув до кінця сезону — це правда. Він виконував фінт, і його ноги застрягли в траві", — заявив португальський виконавець.

Додамо, що на тому ж самому тренуванні травмувались ще троє футболістів Манчестер Юнайтед — Коббі Мейну, Мануель Угарте і Тобіас Кольєр.