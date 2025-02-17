Англійці досі не продовжили контракт свого капітана.
Араухо, getty images
17 лютого 2025, 15:21
Англійський Ліверпуль зацікавлений у трансфері центрального захисника каталонської Барселони Рональда Араухо. Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, "червоні" розглядають 25-річного уругвайця як можливу заміну Вірджилу ван Дейку, чий контракт закінчується найближчого літа.
Зазначається, що каталонський клуб готовий розглянути пропозицію в розмірі 60 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.
Цього сезону Рональд Араухо через травму відіграв за Барселону лише вісім матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.