Англія

Англійці досі не продовжили контракт свого капітана.

Англійський Ліверпуль зацікавлений у трансфері центрального захисника каталонської Барселони Рональда Араухо. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, "червоні" розглядають 25-річного уругвайця як можливу заміну Вірджилу ван Дейку, чий контракт закінчується найближчого літа.

Зазначається, що каталонський клуб готовий розглянути пропозицію в розмірі 60 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Рональд Араухо через травму відіграв за Барселону лише вісім матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.