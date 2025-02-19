Англія

Для українця це буде п’ятий матч за англійський клуб.

Сьогодні, 19 лютого, відбудеться матч 31 туру Чемпіоншипу, в якому Плімут у гостях зіграє проти Лутона.

Тренерський штаб гостей вирішив випустити в основному складі українського захисника Максима Таловєрова.

Для 24-річного українця це буде п'ятий матч за англійський клуб із моменту зимового трансферу з ЛАСКу.

Після 32 турів Плімут набрав 28 очок і займає передостаннє 23 місце в Чемпіоншипі, а у Лутона на один бал менше та останній рядок.

Матч Лутон — Плімут розпочнеться о 21:45 за Києвом.