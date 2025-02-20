Англія

"Червоні" втрачають очки.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підбив підсумки нічийної гри з Астон Віллою (2:2) . Його слова наводить BBC.

"Це була чудова гра. Мені не здавалося, що ми програвали 1:2 до перерви заслужено, але я був розчарований. Ми зрівняли рахунок у другому таймі, у нас було кілька хороших моментів, щоб забити третій, але потім ми могли навіть програти. Це була чудова гра, але я незадоволений результатом.

Мені здавалося, що ми добре оборонялися, не можу сказати, що у суперника було багато моментів для взяття воріт. Потрібно, щоб у команди був нейтральний або позитивний баланс за голами зі стандартів, а ми пропустили один м'яч і не забили жодного. Ми відзначилися двома хорошими голами і створили достатньо моментів для перемоги.

Ми грали з "Вулвс" на виїзді та обіграли їх із рахунком 2:1, але на останніх хвилинах нам теж було важко. Ці гравці звикли до такого і звикли боротися за трофеї. Сьогодні ми грали дуже добре, але важливо й те, як грає суперник.

Цього тижня у нас матчі з "Віллою" та Манчестер Сіті на виїзді, але сьогодні ми не програли. Ми хотіли більшого, і єдине, в чому ми можемо себе звинувачувати, — кілька разів ми не отримували того, на що заслуговували. Не можна до цього звикати", — сказав Слот.