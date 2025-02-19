Іспанія

Колумбієць може влітку залишити Ліверпуль.

Напередодні в іспанській пресі з'явилася інформація про те, що нападник Ліверпуля Луїс Діас став однією з головних цілей каталонської Барселони на літнє трансферне вікно.

Як повідомляє El Chiringuito TV, 28-річний колумбійський вінгер особисто запропонував свої послуги "блаугранас", давши таким чином зрозуміти про свою відкритість до зміни клубної прописки влітку.

За інформацією джерела, Луїс Діас через своїх агентів зв'язався зі спортивним директором Барси Деку, щоб повідомити про готовність змінити Англію на Іспанію.

Контракт колумбійського нападника з Ліверпулем спливає влітку 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 85 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Луїса Діаса 13 голів та 3 асисти у 35 проведених матчах у всіх турнірах на клубному рівні.