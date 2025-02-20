Англія

Захисник Плімута прокоментував дебютний гол за клуб.

Український центральний захисник Максим Таловєров напередодні взяв участь у матчі 31 туру англійського Чемпіоншипу в складі Плімута в гостях у Лутона в сутичці двох претендентів на пониження за класом.

І саме в настільки відповідальний момент 24-річному виконавцю вдалось відзначитись дебютним голом за клуб, до якого він перейшов узимку з австрійського ЛАСКА за 2 млн євро, забивши на 70 хвилині та вирвавши нічию для "зелених", яка дозволила їм залишити суперників позаду себе в турнірній таблиці.

Після завершення гри Таловєров прокоментував цю знаменну подію клубним ЗМІ.

"Я був дуже щасливий. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, як відсвяткував його, бо я був дуже емоційний.

На жаль, ми не перемогли сьогодні, але, я думаю, що здобули один бал, і маємо продовжуємо рухатись далі.

Ми готуємось до суботи, бо зараз ми будемо повертатись на базу п’ять-шість годин, а тоді в суботу о 12:00 гратимемо наступну гру. Ми маємо відновитись і бути готовими, тому що скоро буде також дуже важливий матч", — заявив український виконавець.

Таким чином на дебютний м’яч українцю за Плімут та для себе в цьому сезоні загалом знадобилось п’ять матчів.