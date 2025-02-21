Англія

Лондонський клуб може підписати Віктора Боніфейса.

У Челсі готові витратити значну суму на посилення атаки в літнє трансферне вікно. Особливий інтерес для "синіх" представляє Віктор Боніфейс із Баєра.

Лондонський гранд позначив нігерійця як трансферну мету і може запропонувати за нього близько 58 млн фунтів стерлінгів (майже 70 млн євро), доповідає Transfer News Live з посиланням на Fichajes.

У січні інтерес до 24-річного футболіста приписувався саудівському Ан-Насру.

Віктор став автором десяти забитих голів і однієї результативної передачі, провівши 18 матчів за колектив Хабі Алонсо в поточному сезоні.

Раніше повідомлялося, що Абрагам може повернутися в АПЛ.