Голкіпер продовжить кар'єру в АПЛ.
Траффорд, gettyimages
21 лютого 2025, 10:34
Ньюкасл погодив особистий контракт із голкіпером Бернлі Джеймсом Траффордом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
22-річний воротар стане гравцем Ньюкасла під час літнього міжсезоння. Очікується, що футболіст одразу отримає місце в основному складі команди.
У сезоні-2024/25 Траффорд зіграв 32 матчі за Бернлі в Чемпіоншипі, пропустив 9 голів, а 23 матчі зіграв "на нуль".
Нагадаємо, Ньюкасл продовжив контракти з Дубравкою та Крафтом.