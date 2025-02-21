Англія

Голкіпер продовжить кар'єру в АПЛ.

Ньюкасл погодив особистий контракт із голкіпером Бернлі Джеймсом Траффордом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

22-річний воротар стане гравцем Ньюкасла під час літнього міжсезоння. Очікується, що футболіст одразу отримає місце в основному складі команди.

У сезоні-2024/25 Траффорд зіграв 32 матчі за Бернлі в Чемпіоншипі, пропустив 9 голів, а 23 матчі зіграв "на нуль".

Нагадаємо, Ньюкасл продовжив контракти з Дубравкою та Крафтом.