Англія

"Сороки" узгодили з гравцями нові контракти.

Ньюкасл оголосив про продовження контракту з воротарем Мартіном Дубравкою та захисником Емілем Крафтом.

Термін нової угоди з Дубравкою не уточнюється. У 14 матчах цього сезону у всіх турнірах Мартін сім матчів зіграв "на нуль".

З Емілем Крафтом клуб продовжив угоду до кінця сезону-2025/26.

30-річний гравець збірної Швеції виступає з 2019 року, в його активі 93 гри.

Раніше повідомлялось, що Галатасарай прагне підписати Тріпп'єра.