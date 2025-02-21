Англія

Ключові виконавці останніх років можуть залишити Сіті.

Манчестер Сіті влітку цього року може влаштувати справжню перебудову.

Як зазначає Daily Star, керівництво Манчестер Сіті готове розглядати пропозиції по Кевіну Де Брюйне, Бернарду Сілві, Джону Стоунзу, Матео Ковачичу, Ілкаю Гюндогану, Грілішу та Едерсону. Крім того, ймовірно, Кайл Вокер, який орендований Міланом, стане повноцінним гравцем "россонері".

Раніше повідомлялося, що Гвардіола встановив особистий антирекорд за кількістю поразок протягом одного сезону.