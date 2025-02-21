Англія

У 22-річного футболіста м'язова травма.

Вінгер лондонського Челсі Ноні Мадуеке не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, у 22-річного англійця м'язова травма, через яку він зможе повернутися на поле лише після закінчення міжнародної паузи на матчі збірних у березні.

Таким чином Ноні зможе повернутися на поле в матчі проти Тоттенгема, який пройде 2 квітня.

Нинішнього сезону Мадуеке провів 25 матчів, у яких забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі.

Після 25 турів Челсі набрав 43 очки і посідає шосте місце у турнірній таблиці АПЛ.