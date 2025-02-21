Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 20 лютого 2025 року.

АЗ Алкмар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграв внічию з турецьким Галатасараєм (2:2) і за рахунок домашньої перемоги (4:1) пройшов у наступну стадію турніру.

У цій зустрічі нідерландська команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Майкуми, а потім на початку другого тайму Касіус подвоїв перевагу АЗ.

Однак за хвилину Осімген відіграв один м'яч, а потім на 70 хвилині Шолої зрівняв цифри на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Галатасарай — АЗ Алкмар у рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Галатасарай — АЗ 2:2 (перший матч 1:4)

Голи: Осімген, 56, Шоллої, 70 — Майкума, 42, Касіус, 55.

Галатасарай: Гювенч — Санчес (Балтаджі, 46), Куеста, Бардакджі — Єлерт, Торрейра (Кутлу, 61), Сара (Демір, 73), Шоллої — Мертенс (Демірбай, 46) — Їлмаз, Осімген (Лус, 80).

АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе (Де Віт, 87) — Белич (Сміт, 61), Мейнанс (Бюрместер, 12), Копмейнерс — Поку, Перротт (Садік, 87), Лахдо (Касіус, 46).

Попередження: Єлерт.