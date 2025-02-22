Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 22 лютого та розпочнеться о 19:30.
Астон Вілла — Челсі, getty images
22 лютого 2025, 08:15
У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між бірмінгемською Астон Віллою та лондонським Челсі, яке відбудеться на Вілла Парк.
[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ
СУБОТА, 22 ЛЮТОГО, 19:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Астон Вілла посеред тижня приймала на своєму полі лідера чемпіонату Ліверпуль і здобула гідну нічию проти команди Арне Слота, у певні моменти навіть безпосередньо претендуючи на три очки. Проте є й інший бік медалі: невдача в боротьбі з чинним лідером турнірної таблиці за переможний результат означає, що бірмінгемці не знають перемог у Прем’єр-лізі вже п’ять матчів поспіль.
Помітний спад у формі позбавив бірмінгемців переваги в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів, але сьогоднішня потенційна перемога на Вілла Парк дозволить команді Унаї Емері скоротити відставання від Челсі всього до одного очка.
Лондонці також переживають непростий період, особливо враховуючи виїзні матчі. "Пенсіонери" не виграли жодного з останніх шести гостьових матчів у всіх турнірах, і підопічним Енцо Марески необхідно підняти моральний дух перед завершальним відрізком сезону. Перемога над Віллою могла б стати саме тим імпульсом, якого вони потребують.
Дві поспіль поразки від Брайтона лише посилили тиск на Челсі, якому вкрай необхідно здобути позитивний результат у суботу. Однак на Вілла Парк їм буде непросто – команда перебуває не в найкращій формі й має проблеми з реалізацією моментів, особливо після травми Ніколаса Джексона. Бірмінгемці, своєю чергою, можуть відчувати втому після виснажливого матчу з Ліверпулем, але все ж мають шанс скористатися нестабільністю суперника, адже їхня атакувальна лінія здатна створювати проблеми будь-якому опоненту.
За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити не просто. Так, на перемогу Астон Вілли пропонується коефіцієнт 2,68, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 2,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АСТОН ВІЛЛА : Емі Мартінес — Гарсія, Конса, Мінгз, Дінь — Макгінн, Тілеманс — Мален, Роджерс, Рашфорд — Воткінс
ЧЕЛСІ : Йоргенсен — Джеймс, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Санчо, Палмер, Нету — Нкунку
Не зіграють: Камара, Пау Торрес, Барклі, А. Онана, Дісасі — Бадьяшиль, Фофана, Лавія, Н. Джексон, Гую, Мадуеке, Мудрик
Під питанням: Конса, Бейлі — Гюсто
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1