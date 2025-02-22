Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 22 лютого та розпочнеться о 19:30.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між бірмінгемською Астон Віллою та лондонським Челсі, яке відбудеться на Вілла Парк.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СУБОТА, 22 ЛЮТОГО, 19:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Астон Вілла посеред тижня приймала на своєму полі лідера чемпіонату Ліверпуль і здобула гідну нічию проти команди Арне Слота, у певні моменти навіть безпосередньо претендуючи на три очки. Проте є й інший бік медалі: невдача в боротьбі з чинним лідером турнірної таблиці за переможний результат означає, що бірмінгемці не знають перемог у Прем’єр-лізі вже п’ять матчів поспіль.

Помітний спад у формі позбавив бірмінгемців переваги в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів, але сьогоднішня потенційна перемога на Вілла Парк дозволить команді Унаї Емері скоротити відставання від Челсі всього до одного очка.

Лондонці також переживають непростий період, особливо враховуючи виїзні матчі. "Пенсіонери" не виграли жодного з останніх шести гостьових матчів у всіх турнірах, і підопічним Енцо Марески необхідно підняти моральний дух перед завершальним відрізком сезону. Перемога над Віллою могла б стати саме тим імпульсом, якого вони потребують.

Дві поспіль поразки від Брайтона лише посилили тиск на Челсі, якому вкрай необхідно здобути позитивний результат у суботу. Однак на Вілла Парк їм буде непросто – команда перебуває не в найкращій формі й має проблеми з реалізацією моментів, особливо після травми Ніколаса Джексона. Бірмінгемці, своєю чергою, можуть відчувати втому після виснажливого матчу з Ліверпулем, але все ж мають шанс скористатися нестабільністю суперника, адже їхня атакувальна лінія здатна створювати проблеми будь-якому опоненту.