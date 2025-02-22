Англія

Молодий форвард повернувся до рідного клубу.

Сантос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого нападника Дейвіда Вашингтона, права на якого належать лондонському Челсі.

19-річний річний форвард повернувся до рідного клубу на правах орендної угоди, яка розрахована до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що саме з Сантоса Вашингтон перейшов до Челсі влітку 2023 року за 16 мільйонів євро, проте з того моменту юний форвард встиг провести за першу команду "пенсіонерів" лише 25 хвилин у трьох матчах.

Переважно Дейвід Вашингтон виступав за Челсі U-21, забивши 10 голів та віддавши 1 асист у 18 поєдинках.