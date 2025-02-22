Англія

Нідерландець може переїхати до Англії.

Англійські Арсенал та Ліверпуль виявляють інтерес до півзахисника каталонської Барселони Френкі де Йонга. Про це повідомляє TBR Football.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" та "червоних" вже зв'язалися з "синьо-гранатовими" з метою обговорити можливий переходу 27-річного нідерландського футболіста в літнє трансферне вікно.

Чинна трудова угода гравця з каталонцями розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Френкі Де Йонг відіграв за Барселону 24 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.