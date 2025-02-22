Нідерландець може переїхати до Англії.
Frenkie de Jong, getty images
22 лютого 2025, 14:52
Англійські Арсенал та Ліверпуль виявляють інтерес до півзахисника каталонської Барселони Френкі де Йонга. Про це повідомляє TBR Football.
За інформацією джерела, керівництво "канонірів" та "червоних" вже зв'язалися з "синьо-гранатовими" з метою обговорити можливий переходу 27-річного нідерландського футболіста в літнє трансферне вікно.
Чинна трудова угода гравця з каталонцями розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Цього сезону Френкі Де Йонг відіграв за Барселону 24 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.