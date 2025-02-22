У рамках 26-го туру АПЛ Астон Вілла на своєму полі приймала Челсі.

Команда Марески провела відмінний перший тайм, але пропала на полі в другому. Цим скористалася Вілла: дубль на свій рахунок записав Асенсіо, а двома результативними передачами відзначився Рашфорд.

Зазначимо, що в другому голі іспанця очевидна помилка голкіпера лондонської команди Йоргенсена.

Астон Вілла - Челсі 2:1
Голи: Асенсіо, 59, 89 -  Фернандес, 9

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Гарсія, 70), Конса, Мінгз (Богард, 60), Матсен — Макгінн, Тілеманс — Асенсіо, Роджерс (Мален, 77), Ремзі (Рашфорд, 46) — Воткінс (Бейлі, 77)

Челсі: Йоргенсен — Джеймс, Чалоба (Адарабіойо, 8), Колвілл — Гюсто, Кайседо, Фернандес, Кукурелья — Палмер, Нкунку (Санчо, 77), Нету

Попередження: Макгінн — Фернандес, Нкунку, Кайседо. 