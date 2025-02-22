Колектив Енцо Марески допустив чергову осічку.
Астон Вілла - Челсі, Getty Images
22 лютого 2025, 21:34
У рамках 26-го туру АПЛ Астон Вілла на своєму полі приймала Челсі.
Команда Марески провела відмінний перший тайм, але пропала на полі в другому. Цим скористалася Вілла: дубль на свій рахунок записав Асенсіо, а двома результативними передачами відзначився Рашфорд.
Зазначимо, що в другому голі іспанця очевидна помилка голкіпера лондонської команди Йоргенсена.
Астон Вілла - Челсі 2:1
Голи: Асенсіо, 59, 89 - Фернандес, 9
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Гарсія, 70), Конса, Мінгз (Богард, 60), Матсен — Макгінн, Тілеманс — Асенсіо, Роджерс (Мален, 77), Ремзі (Рашфорд, 46) — Воткінс (Бейлі, 77)
Челсі: Йоргенсен — Джеймс, Чалоба (Адарабіойо, 8), Колвілл — Гюсто, Кайседо, Фернандес, Кукурелья — Палмер, Нкунку (Санчо, 77), Нету
Попередження: Макгінн — Фернандес, Нкунку, Кайседо.