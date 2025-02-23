Мадридський клуб розраховує отримати Трента Александера-Арнольда.
Трент Александер-Арнольд, getty images
23 лютого 2025, 00:24
У Реалі прийняли рішення щодо пріоритетної мети на літнє трансферне вікно.
Ключове для "вершкових" завдання на ринку — переманити до своїх лав правого захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда, повідомляє Фабріціо Романо.
Контракт англійця закінчується після завершення поточного сезону, тому його можна буде підписати вільним агентом. Зірковий вихованець "червоних" вважається метою гранда Ла Ліги ще з весни минулого року.
У Ліверпулі, як і раніше, сподіваються укласти новий договір з Александером-Арнольдом. 26-річний гравець виступає за рідний для себе клуб протягом усієї кар'єри.
Раніше повідомлялося, що Трент побив рекорд Джеррарда.