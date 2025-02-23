Англія

Мадридський клуб розраховує отримати Трента Александера-Арнольда.

У Реалі прийняли рішення щодо пріоритетної мети на літнє трансферне вікно.

Ключове для "вершкових" завдання на ринку — переманити до своїх лав правого захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда, повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт англійця закінчується після завершення поточного сезону, тому його можна буде підписати вільним агентом. Зірковий вихованець "червоних" вважається метою гранда Ла Ліги ще з весни минулого року.

У Ліверпулі, як і раніше, сподіваються укласти новий договір з Александером-Арнольдом. 26-річний гравець виступає за рідний для себе клуб протягом усієї кар'єри.

Раніше повідомлялося, що Трент побив рекорд Джеррарда.