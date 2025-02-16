Англія

Визначне досягнення Трента.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд проводить 250-й матч в рамках АПЛ, повідомляє Opta.

Ювілейною стала зустріч, яка проходить в ці хвилини, проти Вулвергемптона. Станом на 75 хвилину рахунок 2:1 на користь Ліверпуля.

У віці 26 років і 132 днів Трент став наймолодшим гравцем, який досяг цього показника в складі Ліверпуля у цьому змаганні, побивши рекорд Стівена Джеррарда, встановлений у грудні 2006 року (26 років 200 днів).

Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль — Вулвз проходить на Football.ua.