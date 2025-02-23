Англія

Мінімальна перемога команди Поттера.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував поразку від Вест Гему (0:1) в рамках 26-го туру АПЛ. Його слова наводить Sky Sports.

"Ми жодного разу не змогли взяти гру під контроль, тому що були нестабільні в грі з м'ячем. Ми допускаємо занадто багато втрат. У нас не виходить вибудувати правильну послідовність дій, які могли б створити загрозу і надати імпульс у тих зонах, які ми хочемо контролювати.

Ми дозволяли їм швидко виходити в контратаки після легких втрат. Це небезпечна команда. У них є якості, що дозволяють користуватися моментами. Після цього гра ускладнилася. Потім ми залишилися в меншості, а це важке випробування. Ми намагалися реагувати, але в нас не було особливих моментів.

Щойно ми входимо в карний майданчик суперника, потрібно швидко приймати рішення, а ми цього не зробили. Це теж моя вина. Це моя відповідальність, і я не хочу перекладати все на гравців.

Сьогодні ми не показали достатній рівень, щоб переконливо перевершити суперника. Це боляче. Ми повинні відчути біль сьогодні, ми на це заслуговуємо", — сказав Артета.