Іспанія

"Матрацники" прагнуть влітку підсилитися українським універсалом.

Атлетіко Мадрид розглядає Олександра Зінченка із лондонського Арсеналу в якості основної трансферної цілі на літнє трансферне вікно на позицію лівого захисника. Про це повідомляє GOL Digital.

За інформацією джерела, головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне досі не знайшов стабільного лівого захисника після відходу Філіпе Луїса, і 28-річний українець може стати вирішенням цієї проблеми.

Зінченко втратив довіру Мікеля Артети в Арсеналі й отримує мало ігрового часу. Влітку він увійде в останній рік контракту, що змусить лондонський клуб знизити ціну на його трансфер.

Атлетіко сподівається придбати Олександра за 15 мільйонів євро – удвічі дешевше за його поточну оціночну ринкову вартість. Раніше повідомлялося, що Арсенал хоче заробити на продажі українця 20 млн євро.

Зазначається, що мадридці також розглядають альтернативи на позицію лівого захисника: Тайріка Мітчелла (Крістал Пелас), Серхіо Регілона (Тоттенгем) та Мауро Жуніора (ПСВ), які можуть стати доступними на правах вільних агентів.