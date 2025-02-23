Англія

Тренер Ліверпуля — про гру з Сіті.

Арне Слот, головний тренер Ліверпуля, висловився напередодні гри з Ман Сіті в АПЛ.

"Всі здивовані, що Сіті не на вершині, бо вони були там багато років.

У них чудовий тренер, який показав, що він може бути там щосезону. Тож не думаю, що хтось очікував, що вони зараз так сильно відставатимуть від нас. Я вважаю, що вони знову піднімуться.

Я думаю, минулими вихідними вони були дуже хороші проти Ньюкасла (4:0). Вони вже підписали трьох або чотирьох нових гравців, тому всі знають, що це, ймовірно, єдиний сезон, коли вони не нагорі.

Усі, принаймні я, очікують, що вони знову будуть там наступного сезону, тому що ви вже бачите, як вони піднімаються. Так що це сюрприз, але я думаю, що вони вже набагато кращі. Вони мали один або два важкі місяці.

Вони добре розпочали сезон, і я думаю, що зараз вони знову на вірному шляху. Але вони втратили занадто багато очок у складний період сезону, коли вони також мали багато травм. І потім, ця ліга нещадна. Якщо ви не у найкращій формі, кожна гра дається важко", – сказав Слот.

Матч Ман Сіті — Ліверпуль відбудеться сьогодні, 23 лютого, початок о 18:30.