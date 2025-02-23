Претенденти на чемпіонство несподівано спіткнулись.
Комо - Наполі, gettyimages
23 лютого 2025, 15:38
Недільну програму 26-го туру Серії А розпочали матчем Комо — Наполі на "Стадіо Джузеппе Сінігалья".
Команда Фабрегаса, натхненна перемогою над Фіорентиною, розпочала вдало для себе. Автогол Ррахмані заклав початок матчу, втім, через 10 хвилин Распадорі зрівняв рахунок.
Розв'язка матчу застала на 77-й хвилині, коли Діао вирвав три очки для своєї команди. Перемога Комо — 2:1.
Комо піднявся на 13 місце, тоді як Наполі не скористався можливістю обійти Інтер на вершині Серії А.