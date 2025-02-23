Італія

Претенденти на чемпіонство несподівано спіткнулись.

Недільну програму 26-го туру Серії А розпочали матчем Комо — Наполі на "Стадіо Джузеппе Сінігалья".

Команда Фабрегаса, натхненна перемогою над Фіорентиною, розпочала вдало для себе. Автогол Ррахмані заклав початок матчу, втім, через 10 хвилин Распадорі зрівняв рахунок.

Розв'язка матчу застала на 77-й хвилині, коли Діао вирвав три очки для своєї команди. Перемога Комо — 2:1.

Комо піднявся на 13 місце, тоді як Наполі не скористався можливістю обійти Інтер на вершині Серії А.