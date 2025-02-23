Англія

Пеп пояснив, чому неможливо виграти чотири титули поспіль.

Головний тренер Ман СІті Пеп Гвардіола пояснив, чому виріс рівень АПЛ.

"АПЛ дуже сильно змінилася з того часу, як я приїхав до Англії дев'ять років тому. Рівень команд змінився. Раніше на титул претендували дві-три команди, наразі таких багато.

А середняки? Вони чудові! Чесно, чудові! Їхні тренери, гравці, скаути. Рівень команд зріс. Граєш проти Вулвз і думаєш: "Вони можуть грати проти нас". Тож усі команди стали міцнішими.

Ось чому ніхто більше не набере 100 очок в АПЛ, не виграє чотири титули поспіль. Не під час мого життя, вибачте", – сказав Пеп.

Наступний матч "містян" — проти Ліверпуля. Матч Ман Сіті — Ліверпуль відбудеться сьогодні, 23 лютого, початок о 18:30.