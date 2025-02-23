Англія

Лідер Ліверпуля пообіцяв проявити повагу.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про матч з Ман Сіті в АПЛ.

"Нещодавно вони обіграли Ньюкасл з рахунком 4:0. Вони були чемпіонами чотири рази поспіль. Так що вони заслуговують на повагу, і ми її проявимо.

Але в неділю ми поїдемо туди і намагатимемося виграти матч. Ми знаємо, що це буде важко, тому що ми давно не перемагали на Етіхаді у Прем'єр-лізі.

Але ми маємо вийти туди хоробрими, разом із нашими вболівальниками, віддати все, що маємо, і спробувати зробити крок уперед", – сказав ван Дейк.

Матч Ман Сіті — Ліверпуль відбудеться сьогодні, 23 лютого, початок о 18:30.