Англія

Керманич Челсі вірить у головну зірку своєї команди.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі прийматиме на своєму полі Саутгемптон.

Напередодні цього протистояння головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска відповів на питання щодо поганої форми атакуючого півзахисника своєї команди Коула Палмера, який в останніх шести матчах усіх турнірів не відзначився жодної результативною дією.

"Погана форма Палмера? Ні, мене це не хвилює. Я завжди переживаю за загальні результати, але не за Коула, адже він – людина, і протягом сезону у нього можуть бути складні періоди.

Проблема в тому, що ми занадто покладаємося на нього, хоча я з самого початку наголошував, що потрібно довіряти команді загалом.

Безумовно, нам потрібні великі гравці, топфутболісти, такі як Коул, але ми зовсім не хвилюємося за нього", — цитує слова Енцо Марески Goal.

Нагадаємо, матч Челсі — Саутгемптон відбудеться у вівторок, 25 лютого, о 22:15 за київським часом.