Англія

Керманич Арсеналу намагається з оптимізмом дивитися у майбутнє.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушить у гості до Ноттінгем Форест.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився напередодні матчу з "лісниками", оцінивши шанси своєї команди на чемпіонство у поточній кампанії після останньої поразки проти Вест Гема.

"Якщо шансів на чемпіонство АПЛ немає – я просто піду додому. Математично це ще можливо. Ми все ще в боротьбі й маємо грати кожен матч. Три дні тому в нас була можливість скоротити відставання. Навіть якщо у нас залишиться півтори гри, це не має значення – ми повинні продовжувати.

Зараз ситуація складніша, ніж була три дні тому, але якщо ми хочемо виграти АПЛ, нам доведеться зробити щось особливе. Враховуючи наші обставини, для перемоги в чемпіонаті, ймовірно, потрібно буде досягти того, чого ще ніхто не робив в історії АПЛ", — цитує слова Артети офіційний сайт Арсеналу.

Матч Ноттінгем Форест — Арсенал відбудеться в середу, 26 лютого, о 21:30 за київським часом.