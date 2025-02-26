Англія

Жодних проблем для команди Енцо Марески з головним аутсайдером чемпіонату.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі приймав на своєму полі Саутгемптон, який посідає останню сходинку в турнірній таблиці та є головним претендентом на виліт.

Підопічні Енцо Марески не зазнали жодних проблем проти "святих", відправивши у їхні ворота протягом матчу чотири "сухих" голи.

Фінальний свисток зафіксував очікувану перемогу Челсі з рахунком 4:0.

Челсі — Саутгемптон 4:0

Голи: Нкунку, 24 Нету, 36 Колвілл, 44 Кукурелья, 78

Челсі: Йоргенсен — Гюсто, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Фернандес (Меука, 89), Кайседо (Ачімпонг, 83) — Нету (Джордж, 68), Палмер, Санчо (Дьюзбері-Голл, 68) — Нкунку (Амугу, 83)

Саутгемптон: Рамсдейл — Брі (Гарвуд-Белліс, 46), Белла-Кочап, Арібо — Сугавара, Смоллбоун, Даунс (Арчер, 83), Вокер-Пітерс (Меннінг, 59) — Фернандеш — Онуачу (Діблінг, 59), Сулемана

Попередження: Кайседо — Онуачу, Меннінг