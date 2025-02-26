Англія

У захисній ланці Манчестер Сіті виникла ще одна значна проблема.

Манчестер Сіті втратив свого центрального захисника Джона Стоунза на вісім-десять тижнів, передає видання The Athletic.

Тоттенгем — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч АПЛ 26.02.2025

Гравець зазнав травми стегна в матчі проти Реала (1:3) в Мадриді, що відбувся 19 лютого. Тоді 30-річний англієць відіграв усього вісім хвилин. Зазначається, що Стоунз уникнув необхідності хірургічного втручання.

Раніше через травму вибув і колега Джона за позицією Мануель Аканджі.

Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола також повідомив, що правий вінгер Оскар Бобб наближається до повернення на поле після майже семи місяців відсутності через травму ноги. Під час тренувальної сесії у серпні 21-річний норвежець зламав кістку.

"Ми розмовляли з лікарями [у понеділок, 24 лютого], і він почуває себе дуже, дуже добре, набагато краще. Я думаю, що він в останній частині свого відновлення й вважаю, що він скоро повернеться. Але я казав це місяць тому, а його досі немає, тому сподіваюся, що цього разу це все ж станеться", — заявив керманич Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що участь центрального нападника Ерлінга Голанда в поєдинку з Тоттенгемом під питанням.

Матч Тоттенгем — Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 26 лютого, розпочавшись о 21:30 за Києвом.