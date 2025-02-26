Англія

Черговий нервовий матч для команди Рубена Аморіма.

Манчестер Юнайтед у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі здобув вольову перемогу над Іпсвічем із рахунком 3:2.

Команда Рубена Аморіма пропустила вже на четвертій хвилині після голу Джейдена Філоджіна. Однак у середині першого тайму "червоні дияволи" відповіли двічі — спочатку на 22 хвилині цифри на табло зрівняв Сем Морсі, зрізавши м'яв у свої ворота, а через чотири хвилини відзначився Маттейс де Лігт.

Наприкінці першого тайму МЮ залишився у меншості після грубого фолу з боку Патріка Доргу, після чого у компенсований час Іпсвіч зрівняв рахунок завдяки Філоджину, який оформив дубль.

На початку другого тайму МЮ забив переможний м'яч, автором якого став Гаррі Магвайр, який скористався асистом Бруну Фернандеша.

Таким чином, МЮ набрав 33 очки після 27 турів і посідає 14 місце в АПЛ, а в Іпсвіча 17 балів та 18 рядок у зоні вильоту.

Манчестер Юнайтед — Іпсвіч 3:2

Голи: Морсі (аг), 22, де Лігт, 26, Магвайр, 48 - Філоджин, 4, 45+3.

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро (Лінделеф, 90), Магвайр, де Лігт — Далот, Угарте, Фернандеш, Доргу — Зіркзе (Еріксен, 90), Гарначо (Мазрауї, 45) — Гойлунн (Каземіро, 67).

Іпсвіч: Палмер — Туанзебе (Гірст, 82), О'Ши, Грівз, Девіс (Джонсон, 81) — Морсі (Тейлор, 66), Каюсте (Шмодікс, 90) — Філоджин, Гатчінсон (Броудгед, 66), Кларк — Делап.

Попередження: Гойлунн, Зіркзе, Мазрауї, Йоро — Морсі, О'Ши, Делап, Джонсон.

Вилучення: Доргу, 43.