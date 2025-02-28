Англія

Девід Кут протягом 16-ти місяців не обслуговуватиме матчі організації.

В УЄФА повідомили, що Девід Кут отримав дискваліфікацію за "порушення основних правил гідної поведінки" й "знеславлення футболу, зокрема УЄФА".

Куту заборонили брати участь у будь-якій суддівській діяльності в рамках турнірів організації до кінця червня 2026 року. У грудні 2024-го 42-річного рефері звільнили з PGMOL (суддівського комітету Англії).

Нагадаємо, раніше англійця відсторонили від роботи після критики Ліверпуля в особистій бесіді з друзями, в ході якої він назвав екскерманича клубу Юргена Клоппа "м*даком". Також ЗМІ публікували відео за участі Девіда, який вживав, ймовірно, заборонені наркотичні речовини.

Футбольною асоціацією Англії також ведеться окреме розслідування щодо звинувачень у тому, що перед матчем Чемпіоншипу в жовтні 2019 року Кут із другом обговорював можливість демонстрації жовтої картки одному з гравців Лідс Юнайтед.

Останнім поєдинком Девіда як рефері АПЛ була зустріч Ліверпуля з Астон Віллою (2:0) на Енфілді в листопаді 2024 року. В "еліті" англійського футболу він дебютував у сезоні-2017/18.