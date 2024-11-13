Скандальна історія з арбітром Девідом Кутом продовжує набирати обертів.
Девід Кут, Getty Images
13 листопада 2024, 23:24
Арбітр матчів англійської Прем'єр-ліги Девід Кут, який раніше потрапив у скандал за образи Юргена Клоппа та Ліверпуля, потрапив у нову історію. Про це повідомляє The Sun.
За інформацією джерела, 42-річний арбітр потрапив на відео, на якому він занюхує доріжку білого порошку, тому є всі підстави підозрювати його у вживанні наркотичних речовин.
За даними видання, відео було зняте під час Євро-2024.
Також додамо, що після скандалу з Клоппом, Кута усунули від роботи на невизначений термін, допоки ведеться розслідування.