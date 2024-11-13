Англія

Скандальна історія з арбітром Девідом Кутом продовжує набирати обертів.

Арбітр матчів англійської Прем'єр-ліги Девід Кут, який раніше потрапив у скандал за образи Юргена Клоппа та Ліверпуля, потрапив у нову історію. Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, 42-річний арбітр потрапив на відео, на якому він занюхує доріжку білого порошку, тому є всі підстави підозрювати його у вживанні наркотичних речовин.

EXCLUSIVE: Scandal-hit Premier League ref David Coote snorts white powder in new video. pic.twitter.com/yo8OSyQTKe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 13, 2024

За даними видання, відео було зняте під час Євро-2024.

Також додамо, що після скандалу з Клоппом, Кута усунули від роботи на невизначений термін, допоки ведеться розслідування.