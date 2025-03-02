Англія

Іспанець розчарований результатами.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що перемога в Кубку Англії не врятує провальний сезон.

"Ми не вийшли у плейоф Ліги чемпіонів вперше з моменту, як я почав тут працювати. Ми зараз на четвертому місці в АПЛ і не маємо жодних шансів поборотись за титул. Такого ніколи не траплялось – сезон жахливий.

Перемога в Кубку? Давайте краще требл, ось що дійсно має значення, бо можливий виграш цього трофею не врятує сезон", – сказав Гвардіола в коментарі ESPN.

Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 2 березня.