Дивіться відео найкращих моментів поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії, що відбувся 2 березня 2025 року.
Ньюкасл - Брайтон, Getty Images
02 березня 2025, 21:50
Брайтон вибив Ньюкасл із Кубка Англії в овертаймах. Гол Велбека на 114-й хвилині приніс гостям перемогу.
Огляд матчу:
Ньюкасл — Брайтон 1:2
Голи: Ісак, 22 (з пенальті) — Мінте, 44, Велбек, 114.
Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Шер, Берн, Тріпп'єр (Таргетт, 69) — Майлі (Гімараес, 56), Тоналі, Жоелінтон (Уіллок, 56) — Барнс (Мерфі, 56), Ісак (Уілсон, 86), Гордон.
Брайтон: Вербрюгген — Лампті, ван Геке, Вебстер, Еступіньян (Уіффер, 80) — Балеба (Гомес, 69), Гіншелвуд — Мінте (Груда, 69), Рюттер (Велбек, 80), Мітома (Марч, 90+1) — Педро.
Попередження: Жоелінтон — Лампті, Вебстер, Балеба, Гомес.
Вилучення: Гордон, 83 — Лемпті, 90+1.