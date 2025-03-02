Англія

Коментар керманича Манчестер Юнайтед після поразки у Кубку Англії.

МЮ вилетів з Кубка Англії, поступившись Фулгему в серії пенальті. Головний тренер "червоних дияволів" дав коментар після гри.

"Нам вдалося забити у другому таймі після того голу, який забили ближче до перерви. Нам було важче йти і пресингувати трохи вище, але ми змогли це зробити і забити. Я думаю, що у нас були чудові шанси у грі. Зрештою, пенальті можуть бути призначені в обидві сторони, і сьогодні це був не наш шлях.

Важливо сказати, що з замінами у нас був шанс виграти гру".

Про післяматчеві пенальті:

"Я намагаюся розслабити гравців, і вони знають, що це щось технічне, але ви повинні бути розслабленими і впевненими.

Наша мета — виграти Прем'єр-лігу. Я знаю, що ми програємо матчі, але наша мета — знову виграти Прем'єр-лігу. Я не знаю, скільки часу це займе. У нас є мета, і ми продовжуємо рухатися вперед, незважаючи ні на що. Неможливо знати, але ви починаєте розуміти, що гравці стають кращими, і ми розуміємо лігу. Побачимо в майбутньому.

Це дійсно важливо, але ми повинні відновити гравців. Вони дуже втомилися, а у нас є три дні, а потім гра на Олд Траффорд проти Арсеналу", — сказав Аморім.

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